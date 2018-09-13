Мэрия Казани попросила увеличить субвенции для перевозчиков

Мэрия Казани присоединилась к просьбе городских перевозчиков и попросила увеличить субвенции на покрытие затрат за льготников до 20 рублей.

На данный момент за каждого льготного пассажира полагается 15 рублей при стоимости проезда в 25.



«В результате страдают все транспортные предприятия города Казани. Они не могут повысить зарплату своим работникам, не могут нормально обеспечить материальную транспортную базу, закупать необходимый объем горюче-смазочных материалов и так далее. Есть проблема, и сами перевозчики обратились в кабинет министров, в государственный комитет по тарифам, чтобы все-таки пересмотрели тариф и хотя бы не по 25, а по 23 рубля рассчитали тариф, который обеспечил бы нормальную перевозку этих граждан и обслуживание в хорошем состоянии автобусов», — заявила заместитель главы города Людмила Андреева на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Ранее сообщалось, что в Казани проезд в общественном транспорте может подорожать до 30—35 рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».