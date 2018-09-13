Альметьевск и Набережные Челны признали самыми безопасными городами в Татарстане

Альметьевск и Набережные Челны обогнали другие города Татарстана в рейтинге самых безопасных в России в 2018 году. Они заняли 12-е и 13-е места соответственно.

Согласно рейтингу Domofond.ru, далее идут Нижнекамск (16-е место) и Казань (61-е место).

В целом рейтинг самых безопасных городов возглавил Грозный. В топ-5 также вошли Анапа, Геленджик, Нижневартовск и Сургут.

В исследовании приняли участие более 60 тысяч респондентов. Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».



Ранее Казань вошла в топ-5 самых популярных городов РФ для осенних выходных.