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Альметьевск и Набережные Челны признали самыми безопасными городами в Татарстане

18:21, 13.09.2018
Альметьевск и Набережные Челны признали самыми безопасными городами в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Альметьевск и Набережные Челны обогнали другие города Татарстана в рейтинге самых безопасных в России в 2018 году. Они заняли 12-е и 13-е места соответственно.

Согласно рейтингу Domofond.ru, далее идут Нижнекамск (16-е место) и Казань (61-е место).

В целом рейтинг самых безопасных городов возглавил Грозный. В топ-5 также вошли Анапа, Геленджик, Нижневартовск и Сургут.

В исследовании приняли участие более 60 тысяч респондентов. Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Ранее Казань вошла в топ-5 самых популярных городов РФ для осенних выходных.

Общество Татарстан
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