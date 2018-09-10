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Казань вошла в топ-5 самых популярных городов РФ для осенних выходных

12:45, 10.09.2018
Казань вошла в топ-5 самых популярных городов РФ для осенних выходных
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань заняла четвертое место в рейтинге самых популярных туристических городов России для путешествий на выходные этой осенью. В среднем ночь в столице РТ обойдется туристу в 2,5 тыс. рублей.

Первое место занял Санкт-Петербург (2,7 тыс. рублей за ночь). Вторую и третью строчку заняли Сочи (2,5 тыс. рублей) и Ялта (2,7 тыс. рублей) соответственно.

Далее идут Москва, Екатеринбург (2,3 тыс.), Петрозаводск, Калининград (2,3 тыс.), Ярославль (2,4 тыс.) и Коломна (2,3 тыс.).

Список составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основе анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

Ранее Казань вошла в тройку самых востребованных направлений для летнего отдыха в 2018 году, уступив Санкт-Петербургу и Москве.

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