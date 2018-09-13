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Из Казани в Тбилиси открывается новый авиарейс

16:59, 13.09.2018
Из Казани в Тбилиси открывается новый авиарейс
Фото: pixabay.com

Казань и Тбилиси свяжет новый прямой авиарейс от авиакомпании «Победа». Полеты будут выполняться по четвергам и воскресениям с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.

Расписание вылетов:

  • вылеты из Казани в 04.00, посадка в столице Грузии в 07.50;
  • вылеты из Тбилиси в 00.35 и прибытие в Казань в 02.20.

Длительность перелета составит около 3 часов. Пресс-служба казанского аэропорта отмечает, что время в Тбилиси на 1 час опережает московское, и отмечает, что в расписании возможны изменения.

Отметим, что полеты из Казани в Тбилиси до 31 декабря этого года будет выполнять Georgian Airways.

БизнесТранспорт Татарстан
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