Из Казани в Тбилиси открывается новый авиарейс

Казань и Тбилиси свяжет новый прямой авиарейс от авиакомпании «Победа». Полеты будут выполняться по четвергам и воскресениям с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.

Расписание вылетов:



вылеты из Казани в 04.00, посадка в столице Грузии в 07.50;

вылеты из Тбилиси в 00.35 и прибытие в Казань в 02.20.

Длительность перелета составит около 3 часов. Пресс-служба казанского аэропорта отмечает, что время в Тбилиси на 1 час опережает московское, и отмечает, что в расписании возможны изменения.

Отметим, что полеты из Казани в Тбилиси до 31 декабря этого года будет выполнять Georgian Airways.