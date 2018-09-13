«Ак Барс» Банк проводит дискуссионный семинар для клиентов — участников ВЭД
Семинар «Бизнес без границ» состоится 19 сентября. Организаторами мероприятия выступают «Ак Барс» Банк и Торговый Дом «Tatarstan.international».
Семинар будет посвящен механизмам поддержки и развития внешнеэкономической деятельности и улучшению условий доступа предприятий на европейский рынок (16+). Участникам также расскажут об особенностях соблюдения санкционных ограничений, принятых в Российской Федерации и в зарубежных странах.Представитель «Tatarstan.international» даст консультацию о детальном планировании процесса экспорта товаров, поиске заказчиков, юридическом оформлении экспортных процедур, логистике транспортного обеспечения и пр.
В рамках семинара состоится тренинг по продажам и переговорам по авторской методике Kybernetik & Neuro-Sales, который проведет Владимир Подлесс, лицензированный международный тренер по продажам, переговорам и маркетингу на территории Германии, спикер в экономической ассоциации BVMW Germany, торговой палаты IHK Germany, предприниматель и учредитель нескольких компаний. В завершении мероприятия пройдет круглый стол с участниками семинара.
Участие в мероприятии бесплатное
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ПАО «Ак Барс» Банк
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