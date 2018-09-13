«Ростелеком» стал партнером Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ»

Компания выступает телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и транслирует цикл открытых уроков для школьников страны.

13 сентября в 13.00 по московскому времени состоялся первый в этом учебном году Всероссийский открытый урок «Профессия — чемпион». Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», посвящено спортивной индустрии.

«Ростелеком» обеспечил организацию трансляции урока. На связи с московской студией были Санкт-Петербург, Самара, Калининград и Казань. Школьникам рассказали не только о рекордах на футбольном поле во время чемпионата мира, который в этом году принимала наша страна, но и о том, какие новые технологии использовались для его проведения: кто стоит за всеми этими рекордами, какие специалисты помогают спортсменам превращать каждую игру в настоящее шоу, как функционируют сложнейшие инновационные предприятия — современные стадионы, как меняют спортивную отрасль цифровые технологии и о многом другом.

В уроке приняли участие генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин и российский футболист, вратарь петербургского «Зенита», а также национальной сборной России Андрей Лунев.

К предыдущим восьми урокам, прошедшим в феврале — мае этого года, проявили интерес не только школьники и педагоги, но и родители. Всего открытые уроки набрали больше 35 млн просмотров в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны.

В 2018—2019 учебном году «Ростелеком» будет оказывать постоянную технологическую поддержку цикла Всероссийских открытых уроков.

Социальные инициативы и проекты — важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации — от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

Партнерский материал