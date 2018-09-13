IPO сегмента люкс

Модный стартап Farfetch — основной конкурент Amazon на рынке люксовых товаров — идет на IPO.

20 августа Farfetch Ltd. подала заявку на IPO, которое состоится 21 сентября. Британская компания, известная по всему миру благодаря своей онлайн-платформе по продаже люксовых брендов, планирует разместить на NYSE порядка 37,5 миллионов акций.

Уже 10 лет платформа Farfetch открывает перед покупателями двери в мир Gucci, Dolce&Gabbana и Prada, а также представляет ассортимент более чем 700 других элитных брендов. Сервис удачно уловил желание офлайн-бутиков наладить распространение через Интернет и предложил свои логистические решения и эффективные каналы сбыта. Farfetch пошла на определенные инновации по сравнению с основными конкурентами на рынке, в частности, отказалась от складов и хранения, а значит, избавилась и от сопутствующих расходов и существенно снизила риски, связанные с колебаниями спроса. Кроме того, компании довольно быстро удалось наладить доставку в 170 стран мира, избавив партнеров-поставщиков от головной боли с таможенными процедурами.

Интересно, что Frafetch позиционирует себя не как ретейлера, а как технологическую компанию, и у этого есть определенные основания. Сама по себе платформа — это сложное сочетание приложений, сервисов и базы данных, которую создатели развивали и адаптировали специально для брендов сегмента «люкс». С таким видением себя, вероятно, связан и выбор площадки для первичного размещения — американская биржа NYSE, столь популярная именно у технологических компаний.

Хотя изначально известные модные дома уровня LVHM и Burberry скептически относились к онлайн-магазинам, считая их уделом масс-маркета, впоследствии они пересмотрели свое решение и начали активно развивать связи с отдельными площадками. Farfetch стала одним из пионеров онлайн-ретейла в сегменте «люкс» и по-прежнему сохраняет в нем ведущие позиции. Даже такой гигант, как Amazon, не может в полной мере противостать Farfetch именно из-за специализации последней на работе с элитными брендами. Финансовые показатели компании говорят сами за себя: рост выручки с 2015 по 2016 составил 70%, а с 2016 по 2017 гг. — 59%. По состоянию на декабрь 2017 компания располагала активной клиентской базой в более чем 935 тысяч человек, и этот показатель, кстати, вырос на 44% по сравнению с 2016. При этом «модному» агрегатору определенно есть куда расти: по данным Bain, мировой рынок люксовых товаров в 2017 году составил $307 млрд, а к 2025 его оборот достигнет $446 млрд.

На IPO компания планирует привлечь порядка $637 млн, разместив 37,5 млн акций по цене от $15 до $17. Интерес к размещению уже проявили такие крупные компании, как Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co, которые числятся в списке андеррайтеров предстоящего IPO. По многим параметрам это будет одно из самых интересных размещений предстоящего сезона и однозначно единственное с лейблом от-кутюр.

Узнать подробности об IPO Farfetch, а также получить консультацию по возможностям на фондовом рынке вы можете в офисе «Фридом Финанс» по адресу: ул. Сибгата Хакима, 15. Тел.: +7 (843) 249-00-51.

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