В России предложили выдавать студентам паспорта талантов

В России предложили выдавать студентам паспорта талантов.

По словам заведующей кафедры инженерной кибернетики Национального исследовательского технологического университета МИСиС Ольги Усковой, российские компании при наборе новых сотрудников сталкиваются с отсутствием объективных данных об их способностях и профессиональных возможностях.

По задумке авторов идеи, паспорта талантов будут формироваться путем тестирования студентов по разработанной методике начиная с 1-го курса. В финальную версию паспорта войдут данные об успеваемости студента, его готовности работать на предприятиях определенного уровня, востребованности, умении работать в коллективе, креативности и нестандартности мышления, нацеленности на достижение поставленных целей.

Ускова подчеркнула, что такой паспорт — «это своего рода авторитетное и объективное резюме, риски ошибки с выбором работы у ребят будут практически сведены к нулю». Она отметила, что инициатива уже получила широкую поддержку со стороны как работодателей, так и университетов, пишет RT.

Ранее сообщалось, что студенты высших учебных заведений смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы.