Российским студентам будут присваивать военное звание без прохождения срочной службы

Студенты высших учебных заведений смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны, в рамках эксперимента учащиеся институтов без военных кафедр получат возможность поступить в военные учебные центры при других вузах. Учеба будет происходить раз в неделю. После ее окончания студентам выдадут гражданские дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности выпускника. После присяги бывшие студенты получат звание сержантов или рядовых запаса.

Выпускники не будут подлежать призыву в армию, однако смогут служить, подписав по своему желанию контракт с Минобороны.

Пока эксперимент будет запущен на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета (СФУ). В дальнейшем систему планируется внедрить по всей стране.

Напомним, что в начале августе президент России Владимир Путин подписал закон о замене военных кафедр в университетах на военно-учебные центры (ВУЦ).