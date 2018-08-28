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Российским студентам будут присваивать военное звание без прохождения срочной службы

01:21, 28.08.2018
Российским студентам будут присваивать военное звание без прохождения срочной службы
Фото: mil.ru

Студенты высших учебных заведений смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны, в рамках эксперимента учащиеся институтов без военных кафедр получат возможность поступить в военные учебные центры при других вузах. Учеба будет происходить раз в неделю. После ее окончания студентам выдадут гражданские дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности выпускника. После присяги бывшие студенты получат звание сержантов или рядовых запаса.

Выпускники не будут подлежать призыву в армию, однако смогут служить, подписав по своему желанию контракт с Минобороны.

Пока эксперимент будет запущен на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета (СФУ). В дальнейшем систему планируется внедрить по всей стране.

Напомним, что в начале августе президент России Владимир Путин подписал закон о замене военных кафедр в университетах на военно-учебные центры (ВУЦ).

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