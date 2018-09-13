Жириновский предложил переименовать моря на территории России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением вернуть исторические наименования морям на территории России.

Так, Балтийское море он предложил переименовать в Варяжское, Черное — в Русское, Белое — в Студёное, а Баренцево — в Ледовитое.

«А уж «Японского моря» на картах вообще быть не должно! Оно всегда называлось Восточным… Мы должны быть главными противниками нынешнего названия! В двадцатом веке наша страна три раза воевала с японцами, мирного договора нет до сих пор. Пусть море зовется Восточным, как раньше», — заявил Жириновский.

Он также предложил переименовать Дальний Восток в Русский Восток, так как, по мнению лидера ЛДПР, «страна должна быть единой», пишет «РИА Новости».

Ранее Жириновский предложил сажать в тюрьму на 5 лет за оскорбление властей.