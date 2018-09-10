Жириновский предложил сажать в тюрьму на 5 лет за оскорбление властей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сажать в тюрьму на 5 лет за оскорбление представителей власти.

По его словам, в ближайшее время партия собирается вынести такую поправку на рассмотрение.

«Вот человек 15 с Пушкинской площади (там прошел сегодня несогласованный митинг против повышения пенсионного возраста, — прим. ред.), мы их посадим в тюрьму на 5 лет», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в ЛДПР прокомментировали произошедшую на несогласованной акции в Москве потасовку с участием лидера партии Владимира Жириновского.