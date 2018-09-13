В Бурятии пытались поджечь школу, где в январе произошло нападение на учеников

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В одной из школ Улан-Удэ, где в январе этого года подростки устроили нападение на учеников, пытались поджечь окно. Подозреваемый уже задержан, пострадавших нет.

В настоящее время по факту инцидента решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД, «в связи резонансным происшествием в январе 2018 года в данной школе раскрытие преступления было взято на контроль министром внутренних дел по Республике Бурятия».

Напомним, нападение подростков с топором и «коктейлем Молотова» на школу в Улан-Удэ в Бурятии произошло 19 января. Пострадали семь человек. Позже стало известно, что преступников было трое. Один подозреваемый был задержан сразу и отправлен в больницу. Двоих других задержали позже.