ЖК «Горкинский лес» предложил разместить музей в казанском парке Победы
ООО «ЖК „Горкинский лес“» предложил властям Казани разместить музей на территории парка Победы. Об этом сказано в опубликованном сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
Исполком Казани рассмотрев предложение ООО «ЖК „Горкинский лес“» постановил подготовить проект межевания территории по проспекту Ямашева в срок до 13 августа 2019 года. Контролировать исполнение постановления будет замруководитель исполкома Радик Шафигуллин, говорится в материалах мэрии.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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