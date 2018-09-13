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ЖК «Горкинский лес» предложил разместить музей в казанском парке Победы

14:24, 13.09.2018
ЖК «Горкинский лес» предложил разместить музей в казанском парке Победы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «ЖК „Горкинский лес“» предложил властям Казани разместить музей на территории парка Победы. Об этом сказано в опубликованном сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Исполком Казани рассмотрев предложение ООО «ЖК „Горкинский лес“» постановил подготовить проект межевания территории по проспекту Ямашева в срок до 13 августа 2019 года. Контролировать исполнение постановления будет замруководитель исполкома Радик Шафигуллин, говорится в материалах мэрии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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