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Подозреваемые по делу Скрипалей «агенты» ГРУ дали интервью главному редактору RT Симоньян

11:59, 13.09.2018
Подозреваемые по делу Скрипалей «агенты» ГРУ дали интервью главному редактору RT Симоньян
Фото: скриншот видео youtube.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter сообщила, что взяла интервью у подозреваемых полицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Она сообщила, что Петров и Боширов позвонили ей сами. По ее словам, они согласились дать интервью только ей, так как «они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют».

Накануне российский лидер рассказал о подозреваемых «по делу Скрипалей». По его словам, они являются «гражданскими» и «ничего там особенного и криминального нет» и попросил их выступить в СМИ.

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