Подозреваемые по делу Скрипалей «агенты» ГРУ дали интервью главному редактору RT Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter сообщила, что взяла интервью у подозреваемых полицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу.



Каминг сун.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 сентября 2018 г.

Она сообщила, что Петров и Боширов позвонили ей сами. По ее словам, они согласились дать интервью только ей, так как «они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют».



Накануне российский лидер рассказал о подозреваемых «по делу Скрипалей». По его словам, они являются «гражданскими» и «ничего там особенного и криминального нет» и попросил их выступить в СМИ.