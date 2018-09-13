Курбан Бердыев: «Игроки вернулись в клуб с разным функциональным состоянием»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал подготовку казанского клуба к матчу против «Енисея» и рассказал, кто из игроков «Рубина» пропустит игру.

— Как провели паузу на матчи сборных. Тяжело было?



— Да, были проблемы. И с травмированными игроками. Потом кто-то эти матчи играл, кто-то мало выходил на поле, кто-то вообще не выходил. Поэтому игроки вернулись в клуб с разным функциональным состоянием. Обычная история, когда у команды много сборников.

— Кто точно не сыграет в матче с «Енисеем»?

— Кудряшов пропустит две недели. Не сыграет Цаллагов. А Джанаев лечится в Германии.

— Как можете охарактеризовать соперника?

— Команда укомплектована опытными игроками. Бывшие футболисты «Амкара» удачно вписались. И не было матча, где бы они по игре явно уступили. Например, в матче с «Ростовом» при счете 0:0, у «Енисея» были 100-процентные возможности забить. Это тренерская команда. Они играют в тот футбол, который видит Аленичев.

— В прошлом сезоне «Рубин» испытывал проблемы с командами из нижней части таблицы как раз на этом же отрезке чемпионата. Ситуация может повториться?

— Все команды сейчас теряют очки. Явного разграничения по уровню команд на старте сезона нет.

— Как оцените игру ваших игроков за сборную России?

— В целом, их участие было минимальным. Поэтому сложно говорить. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные ребята выходили лишь на короткий промежуток на поле.

— Просматривали игру Коновалова и Уремовича за молодежки своих стран?

— Да, Уремович играл не на своей позиции. А от игры Коновалова большого удовлетворения нет, — цитирует специалиста корреспондент «Реального времени».

Ближайший матч казанский «Рубин» проведет на своем поле 15 сентября. Игра состоится в 14.00 на «Казань Арене».