Следком в Оренбуржье возбудил уголовное дело в отношении матери, выбросившей младенца в мусорку

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

По данным следствия, 19-летняя жительница Орска, родив ребенка в домашних условиях в съемной квартире, положила его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. На следующий день девушка была задержана. Свою вина она полностью признала, рассказали в региональном СУ СКР.

Суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде запрета определенных действий. В настоящее время она находится на свободе. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее под Волгоградом собака изуродовала 7-летнего мальчика из Перми.