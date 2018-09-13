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Следком в Оренбуржье возбудил уголовное дело в отношении матери, выбросившей младенца в мусорку

11:16, 13.09.2018
Следком в Оренбуржье возбудил уголовное дело в отношении матери, выбросившей младенца в мусорку
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

По данным следствия, 19-летняя жительница Орска, родив ребенка в домашних условиях в съемной квартире, положила его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. На следующий день девушка была задержана. Свою вина она полностью признала, рассказали в региональном СУ СКР.

Суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде запрета определенных действий. В настоящее время она находится на свободе. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее под Волгоградом собака изуродовала 7-летнего мальчика из Перми.

Происшествия
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