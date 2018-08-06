Под Волгоградом собака изуродовала 7-летнего мальчика из Перми
7-летнего мальчика из Перми, приехавшего с семьей к родственникам в Волгоградскую область, серьезно покусала собака.
Инцидент произошел во дворе у родных ребенка. По неизвестной причине собака набросилась на мальчика, начав рвать его за щеки, голову и уши. Пострадавшего немедленно доставили в больницу в Волгограде, пишет «Лайф».
Родственники ребенка умертвили пса. По данным местных СМИ, порода животного не называется, но собака имела большие размеры.
Напомним, ранее в Казани не смогли спасти австралийского лебедя после нападения собаки.Происшествия
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