Новости спорта

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Президент «Амкара» Геннадий Шилов покинул Федерацию футбола Пермского края

09:57, 13.09.2018
Президент «Амкара» Геннадий Шилов покинул Федерацию футбола Пермского края
Фото: wikipedia.org

Президент пермского клуба «Амкар» Геннадий Шилов по собственному желанию покинул пост председателя региональной федерации футбола.

Досрочные выборы главы исполкома федерации пройдут 21 сентября в пресс-центре стадиона «Звезда». В работе конференции примут участие президент МОО «Союз Федераций футбола Урал и Западная Сибирь», член исполкома РФС Михаил Бочкарев и начальник отдела РФС по связям с регионами Александр Козлов, рассказали в пресс-службе краевой федерации.

Добавим, из состава региональной федерации футбола также вышел директор «Амкара» Игорь Резвухин.

Напомним, ранее Геннадий Шилов подал в суд заявление о банкротстве «Амкара».

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты