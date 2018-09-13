Президент «Амкара» Геннадий Шилов покинул Федерацию футбола Пермского края
Президент пермского клуба «Амкар» Геннадий Шилов по собственному желанию покинул пост председателя региональной федерации футбола.
Досрочные выборы главы исполкома федерации пройдут 21 сентября в пресс-центре стадиона «Звезда». В работе конференции примут участие президент МОО «Союз Федераций футбола Урал и Западная Сибирь», член исполкома РФС Михаил Бочкарев и начальник отдела РФС по связям с регионами Александр Козлов, рассказали в пресс-службе краевой федерации.
Добавим, из состава региональной федерации футбола также вышел директор «Амкара» Игорь Резвухин.
Напомним, ранее Геннадий Шилов подал в суд заявление о банкротстве «Амкара».СпортФутбол
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