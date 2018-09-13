МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.



За последние шесть месяцев МПК не отметил прогресс в выполнении критериев для восстановления членства ПКР, говорится в сообщении МПК. При этом снятие дисквалификации с ПКР напрямую зависит от признания Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что РУСАДА должно признать доклад Макларена о манипуляциях в российской антидопинговой системе, предоставить доступ к пробам, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием и оплатить текущие расходы МПК в размере 257,5 тыс. евро.

Напомним, что 29 января 2018 года Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию российского комитета (ПКР). Спортсменам из России разрешили участвовать в Паралимпийских играх-2018 под нейтральным флагом. Россия заняла второе место в медальном зачете.