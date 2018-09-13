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Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +26

04:31, 13.09.2018
Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +26
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 13 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туман. Местами по республике пройдут небольшие дожди, днем в отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный сильный, ночью местами порывы до 17 м/с, днем до 21 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью +5 до +10˚ градусов, в западных районах +15 градусов. Максимальные температуры воздуха днем от +21 до +26˚C.

В Казани днем ожидается от +22°С до +25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до +23°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 13 сентября.

Общество Татарстан
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