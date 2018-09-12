МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 13 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 00 до 24 часов 13 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами: ночью до 17 м/с, днем и вечером до 21 м/с. Кроме того, во второй половине дня и вечером возможна гроза, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура днем по республике составит от +17°С до +22°С.