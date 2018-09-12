В Сирии могут применить реальное химоружие

Фото: commons.wikimedia.org U.S . Navy photo by Mass Communication Specialist Apprentice Joshua Nuzzo

Организация «Белые каски» и террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии во время съемок постановочной съемки химической атаки собираются применить реальные отравляющие вещества на основе хлора.

«При этом «белокасочники» совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей для последующего обвинения в «химатаке» сирийской армии», — приводит сообщение Центра примирения враждующих сторон RT.

Отмечается, что для провокации отсняты девять постановочных сцен, две из которых одобрены для передачи в ООН и ОЗХО.

«В населенном пункте Джиср эш-Шугур провинции Идлиб съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения «химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан», — рассказали в ЦПВС. По итогам съемок на совещании представителей «Белых касок» и боевиков из девяти сюжетов одобрены были только два для передачи в ООН и ОЗХО «после команды». Остальные видеозаписи предложено распространять в социальных сетях из-за плохого качества.

Напомним, что накануне жители сирийского Идлиба сообщили о начале съемок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии.