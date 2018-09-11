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Происшествия

В Сирии начались съемки постановочной провокации с «химоружием»

14:48, 11.09.2018
В Сирии начались съемки постановочной провокации с «химоружием»
Фото: commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Apprentice Joshua Nuzzo

Жители сирийского Идлиба сообщили о начале съемок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии.

Съемки идут в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, туда уже прибыли съемочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала, пишет RT со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях», — добавили в ЦПВС.

Ранее о том, что террористы готовят провокации в сирийской провинции Идлиб, в том числе с химоружием, заявил Владимир Путин.

Происшествия
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