В Сирии начались съемки постановочной провокации с «химоружием»

Фото: commons.wikimedia.org U.S . Navy photo by Mass Communication Specialist Apprentice Joshua Nuzzo

Жители сирийского Идлиба сообщили о начале съемок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии.

Съемки идут в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, туда уже прибыли съемочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала, пишет RT со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях», — добавили в ЦПВС.



Ранее о том, что террористы готовят провокации в сирийской провинции Идлиб, в том числе с химоружием, заявил Владимир Путин.