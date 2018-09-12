Умер иллюстратор книг Маршака и Твена Владимир Радунский

Автор книжных иллюстраций к произведениям Самуила Маршака и Марка Твена Владимир Радунский скончался в возрасте 64 лет.

«Умер Владимир Радунский, Вова, как звали его все друзья. Для тех, кто не знал его, я могу сказать только одно: как же повезло в жизни всем тем, кто его знал, кто пользовался его дружбой, кто сидел с ним за одним столом» — написал поэт Лев Рубинштейн в Facebook.



Радунский учился в Москве, а в 1982 году эмигрировал из СССР в США. В последние годы он жил в Риме. Радунский известен по иллюстрациям к произведениям Даниила Хармса, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Иосифа Бродского, Марка Твена, Эдварда Лира.

Ранее в возрасте 84 лет скончался художник Аркадий Шер, создавший персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино».