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Скончался художник Аркадий Шер, создавший персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

14:10, 07.08.2018
Скончался художник Аркадий Шер, создавший персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Попов

Сегодня умер художник и создатель персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер. Ему было 84 года.

«Сегодня, на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память», — написала сестра художника Светлана Суворова в Facebook.

Шер в 1980 году работал над мультфильмом «Каникулы в Простоквашино», где изменил первоначальный визуальный облик почти всех персонажей.

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