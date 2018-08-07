Скончался художник Аркадий Шер, создавший персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
Сегодня умер художник и создатель персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер. Ему было 84 года.
«Сегодня, на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память», — написала сестра художника Светлана Суворова в Facebook.
Шер в 1980 году работал над мультфильмом «Каникулы в Простоквашино», где изменил первоначальный визуальный облик почти всех персонажей.
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