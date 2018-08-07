Скончался художник Аркадий Шер, создавший персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

Сегодня умер художник и создатель персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер. Ему было 84 года.

«Сегодня, на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память», — написала сестра художника Светлана Суворова в Facebook.

Шер в 1980 году работал над мультфильмом «Каникулы в Простоквашино», где изменил первоначальный визуальный облик почти всех персонажей.

