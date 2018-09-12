Нью-Йорк опередил Лондон в рейтинге финансовых столиц мира

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира.

Вторую строчку занял Лондон, отстав от американского города всего на два пункта. Тройку замыкает Гонконг, говорится в обзоре Global Financial Centres Index от консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd.

В десятку также вошли Сингапур, Шанхай, Токио, Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт.

Из российских городов выше всего находится Санкт-Петербург — на 80-й строчке. Москва заняла 83-е место.

Ранее Россия стала десятой в мире в рейтинге стран по затратам на науку.