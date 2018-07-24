Россия стала десятой в мире в рейтинге стран по затратам на науку

Россия заняла десятое место в рейтинге стран по затратам на исследования и научные разработки — $39,9 млрд. Соответствующий рейтинг представили специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ)



Первые строчки заняли США ($511,1 млрд), Китай ($451,2 млрд) и Япония ($168,6 млрд). Также в десятку лидеров вошли Германия, Южная Корея, Франция, Индия, Великобритания и Бразилия.

Отмечается, что Россия является одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, уступая Китаю, США и Японии. В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 тыс. человек.