«Почта России» и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

В рамках Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке Группа ВТБ и ФГУП «Почта России» заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Согласно условиям договора стороны создают Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране.

Со стороны ВТБ документ подписал президент — председатель правления банка Андрей Костин, со стороны «Почты России» — генеральный директор Николай Подгузов. На церемонии подписания присутствовал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Согласно договору партнеры будут владеть совместным предприятием на паритетной основе. Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,19 млрд рублей в течение трех лет. Финансирование строительства логистических центров в рамках совместного предприятия будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ постоянно исследует рынок на предмет новых перспективных проектов. Команда ВТБ обладает обширными знаниями и опытом, успешно применяемыми при реализации самых сложных инвестиционных проектов «с нуля» в различных отраслях экономики. Новая компания, объединив в себе ключевые сильные стороны ее основателей — Группы ВТБ и «Почты России», станет одним из сильнейших игроков на логистическом рынке страны и удовлетворит запросы населения в качественном, доступном и быстром сервисе по доставке товаров по всей России.

«В прошлом году «Почта России» обработала 365 млн почтовых отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. По прогнозам, в текущем году объемы отправлений вырастут еще примерно на 25%. За счет роста электронной коммерции мы планируем за 5 лет в 2 раза повысить доходы посылочного бизнеса — с текущих 61 млрд руб. до 122 млрд руб. в 2023 году. Для сохранения и развития рыночных позиций «Почты России» требуется создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры, склады для обработки заказов, современные информационные решения», — отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Ключевым элементом нового логистического предприятия станет трехуровневая система из 38 логистических центров общей площадью более 400 тыс. м². Запуск данных центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

Второй уровень терминалов (10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов.

Третий уровень терминалов (21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.

Банк ВТБ (ПАО)

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