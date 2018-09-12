51-летний президент Либерии сыграл в товарищеском матче сборной против Нигерии

Фото: Фото @theliberianinfluence

51-летний президент Либерии Джордж Веа сыграл за сборную своей страны в товарищеском матче с Нигерией. Матч был организован с целью вывода из обращения 14-го игрового номера, под которым большую часть карьеры провел Веа.

Игра завершилась победой нигерийской команды со счетом 2:1. Президент вышел в стартовом составе и сыграл 79 минут, после чего был заменен.

В 1995 году Джордж Веа был признан игроком года по версии ФИФА и удостоился «Золотого мяча». Он является единственным обладателем трофея, сборная которого никогда не играла на чемпионате мира.

Веа завершил игровую карьеру в 2003 году, после чего дважды баллотировался в президенты страны. Спустя 15 лет он выиграл выборы и в январе нынешнего года возглавил Либерию.

Отметим, что сын Джорджа Веа Тимоти выступает за сборную США.