Фаттахов: «Единственная возможность популяризировать татарский язык — сделать его актуальным и модным»

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что для популяризации татарского языка среди молодого населения необходимо сделать его актуальным и модным.



«Молодежь невозможно заставить учить или говорить на татарском языке. Единственная возможность популяризировать язык — сделать его актуальным и модным», — заявил Фаттахов.

При этом он отметил, что необходимо создание условий для появления качественного контента на татарском языке. По слова министра по делам молодежи РТ, татарский продукт не должен уступать любому другому продукту.



Подробнее об этом читайте в online-конференции «Реального времени» с Дамиром Фаттаховым.