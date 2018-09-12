Президент Монголии заинтересовался поставкой шин из Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов в рамках ВЭФ-2018 встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Они обсудили сотрудничество в разных сферах: нефтехимии, машиностроении, шинном производстве, сельском хозяйстве и туризме. Глава Монголии заявил, что большой интерес для страны представляет развитое шинное производство Татарстана.

«В основном все грузоперевозки у нас осуществляются посредством наземного транспорта. Поэтому нам требуется много шин. Имеет смысл рассмотреть возможные варианты взаимодействия в данном направлении», — цитирует его пресс-служба президента РТ.



Напомним, на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, Минниханов также встретился с главой индийского Минпромторга и дипломатами Азиатско-Тихоокеанского региона.