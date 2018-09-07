ЦБ может ужесточить требования по выдаче ипотеки

С 2019 года коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом могут быть увеличены со 150% до 200%.



Речь идет об ипотечных ссудах с первоначальным взносом на уровне 20%. Темпы роста этого сегмента вызывают беспокойство у регулятора, передает «Банки.ру» со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавету Данилову.

«Мы думаем, что если такая тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января следует дальше повысить коэффициент до 200%», — сказала Данилова.

Ранее в Минстрое анонсировали рост ставок по ипотечным кредитам при ухудшении в макроэкономической сфере.