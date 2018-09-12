Уфимские шорт-трекисты выступят на этапе Кубка России

С 13 по 16 сентября в Коломне пройдет первый этап Кубка России по шорт-треку. В соревнованиях примут участие воспитанники башкирского спорта, спортсмены сборной команды России — Семен Елистратов и Тимур Захаров, а также представители уфимской СШОР №1 Анастасия Мигунова, Нил Кабиров, Ильнур Камалов и Максим Миронов, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ.

13 сентября спортсмены проведут официальные тренировки перед стартом соревнований. 14 сентября состоятся предварительные и полуфинальные забеги в эстафете на дистанции 3 000 метров.

15 сентября программу соревнований продолжат эстафеты на дистанциях 3 000 и 5 000 метров, а также — предварительные, полуфинальные и финальные забеги на дистанциях 500 и 1000 метров. 16 сентября состоятся забеги в смешанной эстафете на дистанции 2 000 метров.