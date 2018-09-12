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Суд арестовал на два месяца члена ИГ, подозреваемого в подготовке убийства одного из лидеров ДНР

09:44, 12.09.2018
Суд арестовал на два месяца члена ИГ, подозреваемого в подготовке убийства одного из лидеров ДНР
Фото: pixabay.com

Суд арестовал на два месяца члена запрещенной в России террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ) Меджида Магомедова.

По данным следствия, он планировал убийство одного из лидеров провозглашенной Донецкой народной республики по указанию Службы безопасности Украины, передает ТАСС.

У Магомедова при задержании было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет с боеприпасами. СБУ позже назвала показания Магомедова о сотрудничестве ложными.

Происшествия
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