Суд арестовал на два месяца члена ИГ, подозреваемого в подготовке убийства одного из лидеров ДНР
Суд арестовал на два месяца члена запрещенной в России террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ) Меджида Магомедова.
По данным следствия, он планировал убийство одного из лидеров провозглашенной Донецкой народной республики по указанию Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
У Магомедова при задержании было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет с боеприпасами. СБУ позже назвала показания Магомедова о сотрудничестве ложными.Происшествия
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