Реальный курс рубля находится на отметке около 50 рублей за доллар — Орешкин

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме рассказал, что при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель равновесный курс рубля находится на отметке около 50 рублей за доллар.

По его мнению, на ослабление рубля повлиял краткосрочный резкий отток капитала из России. При этом Орешкин выразил уверенность, что как только отток капитала прекратится, тенденция развернется в обратную сторону, передает «РИА Новости».

Накануне глава Минэкономразвития посоветовал продавать доллары и покупать рубли.