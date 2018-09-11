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Глава Минэкономразвития посоветовал продавать доллары и покупать рубли

13:12, 11.09.2018 2
Глава Минэкономразвития посоветовал продавать доллары и покупать рубли
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли.

«У нас был прогноз, который мы делали в самом начале лета, и сейчас под бюджетный процесс в конце августа — начале сентября прогноз был обновлен. Все, что мы изменили, это динамику на ближайшие 6—12 месяцев. Мы учли всю ту волатильность, которая есть на глобальном рынке, санкционная история… Долгосрочно, за пределами двенадцати месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять, потому что у нас стабильность», — сказал глава МЭР в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на уровне 64 рублей в следующие три года.

ЭкономикаФинансы
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:21
    Знаем мы эти советы.
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  • Анонимно 13:30
    Да на него стоит только посмотреть и сразу понятно будет, что он собой представляет. Пусть сам этим и занимается.
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