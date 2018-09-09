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Минниханов опубликовал фото с Дальнего Востока, где пройдет экономический форум

07:59, 09.09.2018
Минниханов опубликовал фото с Дальнего Востока, где пройдет экономический форум
Фото: скриншот instagram.com/rusminnikhanov

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в Instagam фото с водопадов в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.

В Южно-Сахалинске!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 8 Сен 2018 в 8:52 PDT

В городе, к слову, всего 17 градусов тепла. Однако татарстанский лидер сфотографировался стоя под водопадами и в горных реках.

Отметим, что во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» пройдет там уже сегодня. Сам форум стартует с 11 сентября.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2018 президент РТ Рустам Минниханов подписал несколько документов о сотрудничестве, в том числе — пришли к соглашению и с Ташкентской областью.

ОбществоВласть Татарстан
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