Минниханов опубликовал фото с Дальнего Востока, где пройдет экономический форум

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в Instagam фото с водопадов в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.

В городе, к слову, всего 17 градусов тепла. Однако татарстанский лидер сфотографировался стоя под водопадами и в горных реках.

Отметим, что во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» пройдет там уже сегодня. Сам форум стартует с 11 сентября.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2018 президент РТ Рустам Минниханов подписал несколько документов о сотрудничестве, в том числе — пришли к соглашению и с Ташкентской областью.