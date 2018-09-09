Минниханов опубликовал фото с Дальнего Востока, где пройдет экономический форум
Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в Instagam фото с водопадов в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.
В Южно-Сахалинске!<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«http://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«http://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 8 Сен 2018 в 8:52 PDT
В городе, к слову, всего 17 градусов тепла. Однако татарстанский лидер сфотографировался стоя под водопадами и в горных реках.
Отметим, что во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» пройдет там уже сегодня. Сам форум стартует с 11 сентября.
Напомним, в рамках ПМЭФ-2018 президент РТ Рустам Минниханов подписал несколько документов о сотрудничестве, в том числе — пришли к соглашению и с Ташкентской областью.ОбществоВласть Татарстан
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