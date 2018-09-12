Новости общества

02:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Другие страны пытаются повлиять на российских детей через игры — Кириенко

01:34, 12.09.2018
Другие страны пытаются повлиять на российских детей через игры — Кириенко
Фото: pxhere.com

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что иностранные государства пытаются оказать на детей влияние, создавая «не очень симпатичный» образ российского военнослужащего.

По словам Кириенко, в большинстве зарубежных компьютерных игр российский военнослужащий «всегда будет выглядеть не очень симпатично», что «далеко не случайность».

«Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — приводит The Bell слова Кириенко.

Отмечается, что это «просто пространство политической борьбы и к этому соответствующим образом надо относиться».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты