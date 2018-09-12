В Бинбанке сообщили о сбое в работе карт и сайта

Клиенты Бинбанка могли столкнуться с проблемами при использовании платежных карт, сайта и дистанционных услуг банка. Причиной сбоя стало некорректное обновление программного обеспечения.

В ближайшее время работа всех систем будет стабилизирована, передают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что это второй сбой в работе банка за последние сутки. В ночь на вторник Бинбанк сообщал в Twitter, что после технологического обновления работа систем банка была нарушена.



Напомним, накануне масштабный сбой произошел в работе почты «Яндекса». Неполадки в работе «Яндекс.Почты» были устранены примерно к 14.00, сейчас сервис работает в обычном режиме. Кроме того, пользователи жаловались на сбой в работе мобильного оператора «МегаФон». Позже неполадки также устранили.

