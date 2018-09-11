В «МегаФоне» прокомментировали сбой в работе оператора

Пользователи «Мегафона» пожаловались на сбой в работе оператора связи сегодня, 11 сентября. Соответствующие сообщения появились в соцсетях.



«Некоторые абоненты «МегаФона» сегодня могли испытывать временные трудности при голосовых соединениях и при выходе в интернет. Технические специалисты «МегаФона» провели необходимые работы и сейчас доступность сервисов полностью восстановлена», — заявили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Компания принесла извинения за доставленные неудобства.

Напомним, сегодня масштабный сбой произошел в работе почты «Яндекса» сбой. Пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, с Северного Кавказа и других регионов России начали сообщать о проблемах со входом на сайт с 10.00. Неполадки в работе «Яндекс.Почты» были устранены примерно к 14.00, сейчас сервис работает в обычном режиме.