В Уфе уволился организатор забастовки водителей «Скорой помощи»
В Уфе организатор забастовки водителей «Скорой помощи» на Сипайловской подстанции СМП Владимир Омельченко уволился из компании «Автотранском».
Он рассказал, что сам решил не продлевать контракт с работодателем.
«Зарплату все равно полностью до сих пор не выплатили всем. Дали только за апрель и частично за май», — приводит его слова «Медиакорсеть».
Он также рассказал, что организованная 9 июля забастовка не представляла реальной опасности для пациентов. Водители Сипайловской подстанции не выходили на рейсы около получаса.
«Мы хотели главным образом привлечь внимание к нашей проблеме, у нас у всех семьи, которые нужно кормить», — рассказал Омельченко.
Он отметил, что долг компании перед водителями составил около 4 млн рублей.
Напомним, в 2014 и 2015 годах врачи «Скорой помощи» также организовывали акции протеста в Уфе. Они устраивали голодовки из-за долгов по зарплате.ОбществоМедицина Башкортостан
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