В Уфе уволился организатор забастовки водителей «Скорой помощи»

В Уфе организатор забастовки водителей «Скорой помощи» на Сипайловской подстанции СМП Владимир Омельченко уволился из компании «Автотранском».

Он рассказал, что сам решил не продлевать контракт с работодателем.

«Зарплату все равно полностью до сих пор не выплатили всем. Дали только за апрель и частично за май», — приводит его слова «Медиакорсеть».

Он также рассказал, что организованная 9 июля забастовка не представляла реальной опасности для пациентов. Водители Сипайловской подстанции не выходили на рейсы около получаса.

«Мы хотели главным образом привлечь внимание к нашей проблеме, у нас у всех семьи, которые нужно кормить», — рассказал Омельченко.

Он отметил, что долг компании перед водителями составил около 4 млн рублей.

Напомним, в 2014 и 2015 годах врачи «Скорой помощи» также организовывали акции протеста в Уфе. Они устраивали голодовки из-за долгов по зарплате.