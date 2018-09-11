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45-летний Роберто Карлос напомнил, как забивают дубли

19:20, 11.09.2018
45-летний Роберто Карлос напомнил, как забивают дубли

Бывший защитник «Реала» бразилец Роберто Карлос принял участие в выставочном матче по футзалу в японской Осаке, сообщает Sport24.ru.

Легендарный бразильский футболист прилетел в Японию почти за неделю до игры, чтобы успеть потренироваться с будущими партнерами. В матче, который прошел в присутствии 3 тысяч человек, Роберто Карлос оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:1.

45-летний Роберто Карлос завершил карьеру в 2015 году. В качестве игрока помимо «Реала» он выступал за «Палмейрас», «Интер», «Фенербахче», «Коринтианс» и «Анжи», а также был играющим тренером в индийском клубе «Дели Дайнамос».


СпортФутбол
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