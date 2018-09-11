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Экономика

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

18:44, 11.09.2018
Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ
Фото: скриншот yandex.ru

Минфин объявил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 12 сентября.

«Минфин России информирует о непроведении 12 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что 29 августа Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом на сумму 13,2 млрд рублей.

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