Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ
Минфин объявил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 12 сентября.
«Минфин России информирует о непроведении 12 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, что 29 августа Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом на сумму 13,2 млрд рублей.Экономика Татарстан
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