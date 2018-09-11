Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Минфин объявил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 12 сентября.

«Минфин России информирует о непроведении 12 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что 29 августа Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом на сумму 13,2 млрд рублей.