Минфин разместил ОФЗ на 13,2 млрд рублей под 8,25% годовых

Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом на сумму 13,2 млрд рублей.

Средневзвешенная доходность выпуска составляет 8,25% годовых. Спрос на аукционе достиг почти 25 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Выручка от размещения оценивается почти в 13 млрд рублей.



Напомним, в апреле Министерство финансов разместило облигации, индексируемые по инфляции на сумму 20 млрд рублей со средневзвешенной реальной доходностью 2,97% годовых.