Поклонскую лишат поста в комитете Госдумы РФ за отказ поддержать пенсионную реформу

Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, отказавшуюся голосовать за пенсионную реформу, намерены лишить поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

По словам собеседника «Интерфакса» в руководстве фракции, это связано с нарушением фракционной дисциплины «Единой России».

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — заявил представитель фракции.



Что касается ее второго поста — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы, решение пока не принято.



Напомним, Поклонская стала единственным членом «Единой России», голосовавшим в первом чтении против пенсионной реформы.

