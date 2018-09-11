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В Самарской области суд обязал чиновников рассмотреть заявку на проведение гей-парада

15:56, 11.09.2018
В Самарской области суд обязал чиновников рассмотреть заявку на проведение гей-парада
Фото: pixabay.com

Суд обязал местные власти повторно рассмотреть уведомление о проведении гей-парада в Жигулевске.

Ранее ЛГБТ-активисты подали заявку о проведении 27 августа шествия «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России». Примерное количество участников — до 300 человек, сообщает «РИА Новости».

15 августа организаторы получили отказ. Согласно материалам суда, администрация предложила заявителям «устранить несоответствия указанных в уведомлении целей проведения публичного мероприятия» требованиям ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Это решение ЛГБТ-активисты обжаловали в суде.

Администрация Жигулевска в течение трех дней обязана рассмотреть уведомление о проведении публичного мероприятия в форме шествия.

Напомним, в августе глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова опровергла информацию о проведении гей-парада в поселке Яблоневый Ульяновской области.

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