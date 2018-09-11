Тренер сборной Чехии по футболу уволился после поражения от России

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим ушел в отставку после крупного поражения от России.

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Чехии.

«После последнего матча с Россией я пришел к выводу, что команде понадобится новый импульс. В течение ночи мы и руководители FAFC согласились прекратить мое участие. Своему преемнику, кем бы он ни был, я желаю удачи», — заявил Яролим.

Напомним, что вчера сборная России по футболу в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1.