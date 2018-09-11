В Челнах сгорел принадлежащий предпринимательнице Infiniti
В Набережных Челнах сгорел автомобиль Infinity, принадлежащий предпринимательнице.
Согласно сведениям ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о горении иномарки поступило в 3.22.
Инспекторы не обнаружили на месте происшествия следов поджога, но хозяйка автомобиля уверена, что пожар — дело рук злоумышленников, и уже дала соответствующие показания. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, пишет Chelny-biz.ru.
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