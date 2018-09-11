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Происшествия

В Челнах сгорел принадлежащий предпринимательнице Infiniti

13:50, 11.09.2018

В Набережных Челнах сгорел автомобиль Infinity, принадлежащий предпринимательнице.

Согласно сведениям ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о горении иномарки поступило в 3.22.

Инспекторы не обнаружили на месте происшествия следов поджога, но хозяйка автомобиля уверена, что пожар — дело рук злоумышленников, и уже дала соответствующие показания. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, пишет Chelny-biz.ru.

Ранее в Иркутской области сожгли Infinity мэра города Шелехова.

Происшествия Татарстан
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