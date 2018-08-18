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В Иркутской области сожгли Infinity мэра города Шелехов

22:32, 18.08.2018
В Иркутской области сожгли Infinity мэра города Шелехов
Фото: irk.sledcom.ru

Неизвестные сожгли автомобиль Infinity, принадлежащий мэру города Шелехов Иркутской области Сергею Липину. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Липин связал поджог со своей профессиональной деятельностью. После его прихода к власти началась тотальная проверка земельных участков, из-за чего арендаторам пришлось заплатить земельный налог. В некоторых случаях имущество начали возвращать в городскую собственность.

Кроме того, по словам мэра, прозрачными и честными стали закупки и аукционы.

«На посту главы города нахожусь меньше года, и методы моей работы не всех устраивают. Город меняется, и не всем это нравится», — заявил Липин.

Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Пострадавших в результате пожара нет, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Напомним, что в апреле в Нижнем Новгороде сожгли машину главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина.

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