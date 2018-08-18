В Иркутской области сожгли Infinity мэра города Шелехов

Неизвестные сожгли автомобиль Infinity, принадлежащий мэру города Шелехов Иркутской области Сергею Липину. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Липин связал поджог со своей профессиональной деятельностью. После его прихода к власти началась тотальная проверка земельных участков, из-за чего арендаторам пришлось заплатить земельный налог. В некоторых случаях имущество начали возвращать в городскую собственность.

Кроме того, по словам мэра, прозрачными и честными стали закупки и аукционы.

«На посту главы города нахожусь меньше года, и методы моей работы не всех устраивают. Город меняется, и не всем это нравится», — заявил Липин.



Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Пострадавших в результате пожара нет, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Напомним, что в апреле в Нижнем Новгороде сожгли машину главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина.