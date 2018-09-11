Инфляция в Самарской области составила 2,5%

Инфляция с начала 2018 года в Самарской области составила 2,5%, дефляция — 0,04%. Данные приводит Самарастат.

В регионе продовольственные товары за прошлый месяц подешевели на 0,6% за счет цен на сезонную продукцию. Так, на 36,5% упала цена на столовую свеклу, на виноград — на 26,6%, на свежие огурцы — на 20,5%, на морковь — на 18,3%, на картофель — на 17,5%, на помидоры — на 10,8%.

Напомним, согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России временно превысит 4% в 2019 году.